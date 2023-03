Destiny of X Tome 6

Plusieurs sagas touchent à leur fin ! Les X-Men doivent faire face à des menaces provenant de tous les côtés, tandis que Wolverine et Deadpool reviennent aux origines du rêve de Charles Xavier à la recherche de Danger. Sur Mars, Magnéto, Tornade et Solar ont fort à faire pour préserver la nouvelle société de mutants qui vit sur la planète rouge, et Diablo et son équipe vivent une aventure atypique dans le plan astral. Avec aussi les Maraudeurs et les Nouveaux Mutants ! Les séries mutantes ne se sont jamais aussi bien portées ! Al Ewing, Si Spurrier et bien d'autres artistes, ont apporté leurs talents de scénaristes à l'univers mis en place par Jonathan Hickman et le succès ne se dément pas. Le rythme bimensuel se poursuit pour vous permettre de faire le tour de toutes les nouveautés mutantes chaque mois !