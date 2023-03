Sidooh Tome 21

La tentative d'assassinat de Rugi fomentée par Shotaro, Gentaro et Ryan avec la complicité de Takamori Saigo a échoué. L'alliance du Byakushinkyo avec les Han de Satsuma et Choshu tarde à porter ses fruits, et pendant ce temps, le Shinsengumi se prépare à défendre Kyoto. Ces évènements ne sont que le prélude à l'arrivée d'une nouvelle ère. Le Japon vit l'un des plus grands tournants de son histoire... Takahashi raconte dans Sidooh un pan de l'histoire du Japon : le Bakumatsu. Ce mot désigne une période mouvementée durant laquelle le Japon s'ouvrait au monde extérieur. A travers le périple de ses deux jeunes protagonistes, il nous conte cette histoire douloureuse qui a vu s'effondrer le shogunat, remplacé par un régime impérial moderne. Avec son style reconnaissable entre tous, il nous délivre un récit aussi bouleversant dans le fond que magistral dans la forme.