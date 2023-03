Il suffit d'une décision pour changer de vie

Le 2e roman-coach de l'entrepreneur qui inspire des milliers de personnes sur le web ! Enfermé dans une minuscule cellule de 9 m2, Bart traverse une mauvaise passe. Cela faisait pourtant plusieurs années qu'il filait droit et évitait à tout prix les problèmes avec la justice. Comment a-t-il pu en arriver là ? Quelques jours après son incarcération, il fait la rencontre d'un mystérieux personnage, Billy, qui d'après les rumeurs est derrière les barreaux depuis plus de 40 ans. Contrairement aux autres détenus, Billy ne se laisse pas intimider par Bart, et semble même le connaître. Sous son influence, Bart entreprend un apprentissage à la découverte de lui-même et de son passé. Après le best-seller Il suffit d'une rencontre pour changer de vie, le nouveau roman addictif d'Anthony Nevo vous pousse à réfléchir autrement et vous transporte dans un monde où tout est possible ! A propos de l'auteur Parti de zéro, sans diplôme, Anthony Nevo s'est lancé dans l'entrepreneuriat à l'âge de 22 ans, après trois années passées à élever des dindes en Bretagne. Il est aujourd'hui l'un des principaux influenceurs français sur le Web dans le domaine de l'entrepreneuriat et du développement personnel. " Ce roman rappelle qu'il est toujours temps de tout changer. " L'Alsace