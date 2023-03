Les enquêtes de Miss Merkel Tome 1 : Meurtre d'un baron allemand

Depuis qu'elle a pris sa retraite dans un petit village rural, Angela Merkel s'occupe comme elle peut. Avec son chien, elle fait de longues randonnées dans la nature environnante et cuisine des gâteaux... Comparé à son ancien job de chancelière, tout cela est d'un ennui mortel ! Tout change lorsqu'elle découvre le cadavre de son voisin, le baron Von Baugenwitz. L'aristocrate est mort dans les oubliettes de son château et, contrairement au commissaire de police, un raté partisan du moindre effort, Angela est persuadée qu'il s'agit d'un meurtre. Avec l'aide de son mari et de Mike, son séduisant garde du corps, Angela se lance tête baissée sur les traces du coupable. Sa reconversion en détective amateur, digne héritière de Miss Marple, la comble de joie. Au risque de lui faire oublier que le tueur n'hésitera pas à lui faire définitivement quitter la scène, les pieds devant...