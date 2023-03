Comprendre et conseiller l'assurance emprunteur

Rarement une branche d'assurances aura suscité en si peu d'années autant de réformes réglementaires liées à sa commercialisation, réformes qui se sont superposées : loi Lagarde, loi Hamon, amendement Bourquin et, depuis février 2022, loi Lemoine... , entraînant à chaque fois un nouvel élan de convoitises. Parallèlement, le marché de l'assurance emprunteur a connu vingt années d'avancées continues en faveur de l'accessibilité pour les personnes présentant un risque aggravé de santé, grâce au dispositif AERAS et au droit à l'oubli. Cette 3e édition fait le point sur les apports des dernières réformes réglementaires avec leurs conséquences sur la distribution et sur l'évolution du marché. Elle rappelle les enjeux en termes de risque et met en évidence les avancées organisationnelles et technologiques qu'elle a suscitées chez les acteurs. Elle offre ainsi aux distributeurs, aux assureurs et aux gestionnaires un tour d'horizon complet des mécanismes du contrat d'assurance emprunteur, des garanties proposées et de son fonctionnement sur le plan technique. Pratique et accessible, cet ouvrage, rédigé par des professionnels spécialisés, livre les clés pour décrypter le produit emprunteur et en saisir les opportunités commerciales, tout en répondant aux nouvelles obligations.