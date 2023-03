De l'agriculture. Traité d'agronomie antique

Si le De re rustica de Palladius, qui appartient à l'Antiquité tardive, nous intéresse tant aujourd'hui, c'est qu'il est le dernier, avant la chute de l'Empire d'Occident, d'une longue lignée, et que son auteur a effectué un adroit travail "de seconde main" , en tirant le meilleur parti de ses sources. Des devanciers comme Caton, Varron, Pline, Virgile, Columelle, Magon (lui-même source commune de Columelle et de Virgile), les agronomes grecs des Géoponiques, Gargilius Martialis (pour un traité d'horticulture aujourd'hui disparu) avaient déjà exprimé l'essentiel des connaissances de leurs époques respectives en matière agricole. Quand Palladius écrit son propre ouvrage, les usages et les techniques sont restées très semblables.