A l'horizon, l'amour

Castaway cottage, le refuge des coeurs blessés Pour Emily, cet été s'annonce comme celui des premières fois. Première fois qu'elle devient mère, du jour au lendemain, pour sa nièce Lizzy. Première fois qu'elle est confrontée de façon aussi quotidienne à sa peur panique de la mer, qui cerne de toutes parts Puffin Island. Première fois aussi qu'un homme la trouble autant. Et il ne s'agit pas de n'importe quel homme, mais de Ryan Cooper, le charmant propriétaire du yacht club de l'île, qui s'est mis en tête de la guérir de sa phobie marine. Emily ne serait pas contre ajouter Ryan sur la liste de ses premières fois, pourtant elle ne doit pas craquer. Il risquerait de découvrir son secret et, surtout, de la confronter à sa plus grande peur : celle d'aimer à nouveau. A propos de l'autrice Autrice fréquemment citée par USA Today, la Londonienne Sarah Morgan a conquis ses nombreux fans grâce à ses histoires finement tissées d'humour et d'émotion intemporelle. Elle a vendu plus de 21 millions de livres à travers le monde. Enfant, Sarah rêvait de devenir écrivain et, bien qu'elle ait pris des détours avant d'y parvenir, elle vit à présent son rêve.