C'était juste un jeu

Simon et sa petite bande adorent pratiquer l'Urbex, l'exploration de lieux abandonnés. Pour tous, c'est une manière de s'évader d'un quotidien familial pesant et, pour être populaire au lycée, il n'y a rien de mieux car les vidéos de leurs exploits cartonnent. Lorsque Vlad, un nouveau, débarque dans leur classe, La belle Hina s'intéresse à lui, au grand désespoir de Simon. Le garçon décide alors de jouer des tours à Vlad, en guise de bizutage. Jusqu'à la blague de trop : Un rendez-vous nocturne est donné dans une usine désaffectée. L'idée est juste d'effrayer le nouveau, rien de bien méchant. Mais l'un d'entre eux va disparaître et tout va basculer... Une enquête commence. Et cette fois, ils vont avoir peur... pour de vrai !