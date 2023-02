Tout l'univers du Rock. 8 courants et 42 artistes décryptés en infographie

Cet ouvrage se propose de raconter de façon inédite l'histoire du rock, ses légendes et les évènements les plus importants, en associant portraits, histoires, photos et infographie. Au travers de 8 courants, Ernesto Assante brosse le portrait de plus de 40 artistes, tels que Bob Dylan, David Bowie, Iggy Pop, les Clash, AC/DC, U2 ou encore les Sex Pistols, Nirvana, Metallica, The Cure, Daft Punk... Toute la chronologie de leur carrière est illustrée par des photos pleine pages, des textes introductifs et des données clés qui permettent de mieux comprendre leur parcours. Ainsi, en compilant par exemple, le nombre de disques vendus, leur durée de vie, le temps nécessaire pour enregistrer un album ou encore les vues sur les réseaux sociaux, l'infographie permet de visualiser l'évolution de l'artiste et de donner un poids concret à la signification de son succès. Un livre indispensable pour tous les fans désirant découvrir une histoire du rock immédiate, captivante et originale.