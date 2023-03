50 balades à vélo à moins de 2 heures de Paris

Envie de verdure ? Sortez de la ville et aérez-vous à moins de deux heures de Paris en arpentant les plus beaux chemins et les plus calmes petites routes de l'île de France et des départements limitrophes. Des QR Codes vous donneront directement accès aux itinéraires : rendez-vous à Fontainebleau, à Ville d'Avray, aux étangs de Rambouillet... Evasion garantie et bien-être assuré ! Qui a dit qu'il fallait voyager loin pour s'épanouir et respirer l'air pur ?