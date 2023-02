Accessoires brodés univers Sajou

La Maison Sajou, ravissante enseigne parisienne représentant la mercerie d'autrefois, est bien connue du monde de l'art du fil et Marie Suarez, tombée sous son charme depuis longtemps, a décidé de créer ce livre en utilisant uniquement les produits Sajou. La combinaison de ces deux styles vous séduira, d'autant plus que Marie mélange les techniques et les matières avec un certain charme.