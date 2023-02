S'évader en camping-car. 50 destinations en France et en Europe

- 50 destinations dont 34 en France et 16 en Europe (Allemagne, Angleterre, Belgique, Danemark, Ecosse, Espagne, Irlande, Italie, Pays-Bas, Portugal et Suisse). - Des cartes et des informations pratiques (accessibilité, aires de service et de stationnement adaptés, autorisations nécessaires, précautions à prendre...) - Des destinations testées par l'auteur qui donne très envie de cheminer en France et en Europe, grâce également à de nombreuses photos de tous les lieux et paysages évoqués. - Trois nouvelles destinations : de Berck-sur-Mer à Calais par la côte, sur la route des vins en Pays de la Loire et de Vaison-la-Romaine à Sault. En couverture : Pause en forêt d'Iraty (Pays basque)