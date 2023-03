Accédez aux Archives Akashiques. Le guide complet pour ouvrir les portes de votre âme

Le guide complet pour ouvrir les portes de votre âme Un guide complet, pratique et accessible à tous pour apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur les archives akashiques : que sont-elles, comment y entrer, quelles précautions prendre, quelles questions leur poser, comment interpréter leurs réponses et bien plus encore. Les clés pour ouvrir et fermer ses archives akashiques et celles de ses proches. Des conseils, astuces et exercices à mettre en place pour cerner vos besoins et vivre une expérience unique dans les archives akashiques !