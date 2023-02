Georges N° 62, février - mars 2023 : Chance

Voici un numéro porte-bonheur qui vous portera chance toute l'année !! Au programme : une longue BD qui sent bon le trèfle à 4 feuilles, un tuto de Cagoule et Lapin pour faire venir la chance, l'histoire vraie de la personne la plus chanceuse du monde ! Les pages de jeux vous permettront de faire le tour du monde des porte-bonheur, calculer des probabilités, découvrir des traditions du jour de l'an, vous amuser avec les superstitions et le paper-toy en forme de paire de dés trouvera sa place sur le rétroviseur ! Côté " Activités ", voilà de quoi s'occuper les jours de pluie : préparer des fortune cookies avec des messages rigolos, fabriquer de l'encre à gratter pour créer ses propres tickets gagnants, réaliser des trèfles à 4 feuilles en origami, concevoir une bouteille arc-en-ciel ! Sans oublier les chroniques de livres, un reportage dans les écoles de la seconde chance et le quiz final... Bref, ce ne serait vraiment " pas de bol " de rater ce numéro, et n'oubliez pas, lire Georges, c'est 100% de chance de passer un bon moment !