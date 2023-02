Que reste-t-il aujourd'hui du riche passé verrier de l'Avesnois-Thiérache ? Si les premières traces d'implantation d'une industrie verrière dans cette région remontent au XVe siècle, les verreries s'ouvrent à de nouveaux marchés au XVIIIe siècle, avec la fabrication de bouteilles champenoises. Plus tard, dès le début du XXe siècle et jusque dans les années 1960, des industriels investissent dans des secteurs en plein essor, comme la parfumerie et les cosmétiques. Mais la concurrence grandissante et l'arrivée de nouveaux matériaux auront raison des dernières verreries de la région. A travers la sélection d'une dizaine d'établissements industriels de la région, ce premier opus de la collection Empreintes industrielles en Avesnois-Thiérache offre un regard sur l'histoire de cette industrie verrière. Ce décryptage du passé permet de mieux appréhender les questions sociétales contemporaines à l'aulne de la raréfaction des ressources. Avons-nous la possibilité de conserver ces bâtiments en l'état ou en les modifiant ? Quel intérêt est porté à la biodiversité présente sur ces friches pour certaines renaturées ? Verreries est le premier opus de la collection Empreintes industrielles en Avesnois-Thiérache.