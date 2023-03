Le chevalier Sir Louis Tome 2 : Le chevalier Sir Louis et le dragon de la dévastatiooon

Oyé oyé, retrouvez l'incroyable, le GENIAL, le FORMIDABLE chevalier Sir Louis qui n'a peur de rien (sauf des guêpes). Après avoir vaincu de méchants gobelins et d'horribles sorciers, Louis a une nouvelle mission. Car le dragon Borax sème la zizanie : il dévore des animaux, met le feu à des villages, et, de manière générale, est extrêmement désagréable. Malheureusement, Borax a deux têtes et Louis, lui, n'a qu'une seule épée...