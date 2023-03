Sur la tête de mon père

Avant de devenir un chanteur au succès éphémère dans les années 1970, Jean-Claude Rémy avait déjà pas mal de kilomètres au compteur, et ce malgré ses 25 ans. Fils d'un Français parti faire carrière en Indochine et d'une nourrice indigène, il est l'un de ces " petits bâtards " issus de la colonisation, comme il aime le dire. Une fois débarqué en métropole, Jean-Claude a dû se construire malgré une mère restée au pays et un père à l'affection peu démonstrative. Puis vint l'âge adulte, la paternité au Maroc, le retour en France, la chanson sous le patronage de Pierre Perret, le succès entrevu qui finalement se refuse à lui, les amours, les emmerdes, mais toujours l'appel de l'aventure et ce goût pour l'ailleurs... Après Sur la vie de ma mère, Gaston nous conte la destinée tout aussi passionnante de son père. Et même si cette figure paternelle n'aura finalement pas été très présente dans la vie de son fils, ce dernier brosse avec tendresse le portrait de cet homme singlier, doté d'un appétit gargantuesque pour la vie. .