Les chevaux. Portraits intimes

"Nous avons presque oublié combien il est étonnant qu'un animal aussi grand, aussi puissant et aussi intelligent que le cheval, puisse accepter sur son dos un autre animal tellement plus faible ! " . Une citation de Peter Gray, que ce magnifique livre de photographies illustre en beauté, tant l'Homme y est descendu de son piédestal pour regarder son très fidèle compagnon avec l'amour et le respect qu'il mérite. Le cheval a toujours joué un rôle fondamental dans le développement des sociétés humaines. Or, depuis des siècles, nous le célébrons tel un animal soumis. Une tradition avec laquelle le photographe Fabio Petroni rompt, dans ce livre surprenant. Il y transcende la frontière homme-animal, faisant du cheval un sujet, à l'instar des grands modèles. Au cours de ses séances de travail, l'artiste entretien avec les chevaux une proximité inédite, émanant du dialogue qu'il a su établir avec eux. Ainsi défilent tout au long de ces pages, des chevaux rusés, timides, agressifs, fiers, indolents, protecteurs, curieux et doux dans un tourbillon d'émotions que le photographe nous transmet avec une efficacité, une sensibilité et une précision exceptionnelles. De ce très beau recueil de portraits intimes se dégage une grande douceur contagieuse pour le lecteur qui souhaiterait, à son tour, rétablir un lien précieux les chevaux.