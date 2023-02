Des blondes pour Hollywood

" Trouvez-moi une autre blonde ! " aurait hurlé Harry Cohn, le puissant patron de la Columbia. Nous sommes le 5 août 1962, Marilyn Monroe vient de mourir. En réalité, les studios cherchent " une autre blonde " depuis dix ans. Tous les producteurs ont rêvé d'une nouvelle Marilyn, une concurrente aussi désirable et rentable que l'originale, mais plus ponctuelle et disciplinée. Jayne Mansfield, Diana Dors, Mamie Van Doren et tant d'autres apprennent à marcher, parler et chanter comme Marilyn. La plupart de ces " doubles " ont été broyés par un système impitoyable et des démiurges qui croyaient pouvoir créer des comédiennes à la façon de produits manufacturés. Ce livre rend hommage à ces femmes oubliées à travers dix portraits, comme autant de chapitres d'un roman noir californien.