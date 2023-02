L'irrésistible odeur des flingues & autres poèmes

Il est toujours difficile de se dire que les flingues sont plus forts que les poèmes qui n'ont jamais tué personne sinon quelques malheureux poètes, peut-être à trop jouer avec le feu dans des pays où nous n'allons jamais en vacances des pays lointains où la poésie sait parfaitement ce qu'il en coûte de rester vivante combien de morts et combien de balles coincées entre les dents pour écrire un poème d'amour et de pardon alors que nous croyons faire la révolution en alignant les mots comme des condamnés dans des combats qui n'existent que dans nos têtes