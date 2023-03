Hellboy Tome 17 : Les os des géants

Hellboy contre les Géants du Givre ! Lorsqu'une découverte surprenante est faite en Suède, le B. P. R. D. envoie Hellboy et Abe Sapien pour enquêter. S'ensuit une aventure pleine de légendes nordiques, de créatures mythiques et émaillée d'une menace qui pourrait détruire non seulement la Terre, mais aussi les Neuf Royaumes de la mythologie nordique !