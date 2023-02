"Il y avait un bébé qui venait de naître et s'appelait Ida. Sa mère l'avait retenu de ses mains pour empêcher Ida de naître mais le moment venu Ida était venue. Et avec Ida était venue sa jumelle, et c'est comme ça qu'elle était là Ida-Ida". Dans ce texte magnétique d'une grande modernité, l'écrivaine donne chair à sa conception de la littérature : "identité, répétition" . Elle interroge la perception de la réalité et la notion d'identité, déconstruit le langage et les procédés narratifs. C'est aussi un magnifique portrait de femme, dans toute sa complexité et son épaisseur. Ida est un être mouvant, insaisissable et en cela puissant. Gertrude Stein et Ida comme une seule femme, répétée à l'infini pour faire d'un être anonyme un personnage de légende. Gertrude Stein (1874-1946) est une poétesse, dramaturge et écrivaine américaine. Elle a passé la majeure partie de sa vie en France. Elle fut une figure incontournable du monde de l'art et une esthète visionnaire. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Daniel Mauroc "Ida est une de ces personnes qui, sans rien faire, par le seul fait de leur existence, deviennent une légende". Florence Delay