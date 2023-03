Maîtriser les opérations et le calcul mental 6e, 5e

Un cahier pour s'entraîner au calcul (en ligne, posé, mental) avec les quatre opérations, et consolider ainsi des apprentissages clés du programme de maths. Une approche par compétence conforme aux programmes du collège - Diviser deux nombres décimaux - Calculer mentalement l'ordre de grandeur d'un résultat - Effectuer une suite de calculs en respectant les règles de priorité Etc. Un entraînement conçu pour favoriser la réussite de votre enfant - Des chapitres classés par " force " - Une mise en pages simple et attractive - Des exercices très gradués, avec des aides - Un bilan final pour vérifier qu'on a acquis les compétences