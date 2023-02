La Déferlante N° 9 : Baiser

BAISER POUR UNE SEXUALITE QUI LIBERE Rencontre : Rachel Keke et Corinne Masiero Insurrections en Iran : trente ans de luttes féministes Violences sexistes : au coeur des cellules d'enquête des partis de gauche Panning familial : retour sur l'affaire des époux Bac Tout est chaos : un récit érotique de Wendy Delorme et Elise Bonnard Crise climatique : en finir avec le patriarcat peut-il sauver la planète ? Et l'amour aussi : Fiertés lesbiennes, en photos Etudes de genre : le féminisme dans les amphis