A la lisière des vagues. Edition

Ce matin-là, sur la table de la cuisine, Mona découvre une lettre que lui a laissée l'homme dont elle partage la vie depuis plus de 30 ans. Il lui annonce qu'il part. Que faire quand tout s'effondre brusquement ? Privée de son futur, submergée par le sentiment d'avoir échoué, Mona fait un pas de côté : elle s'échappe à son tour. Son errance la mène entre la terre et l'eau, à la lisière des vagues. Et si la liberté était au rendez-vous ?