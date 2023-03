Mémoires d'un âne

" Ni saint, ni salaud, fainéant de nature, un peu tire-au-flanc sur les bords, un zeste tête de mule, brut de décoffrage donc assez lisible, en devenant journaliste, je me suis métamorphosé en vrai bosseur, digne disciple de Stakhanov. Pas par devoir mais par plaisir. J'ai toujours pris mon travail très à coeur sans moi-même me prendre au sérieux et en étant conscient de mes limites. Quand je repasse dans ma tête les mille et un flash-backs de ma carrière, je n'ai pas le sentiment d'avoir travaillé tellement mon métier m'a passionné. " Voici un extrait qui résume bien le ton donné par Jean-Claude Defossé à sa biographie. Ce journaliste hors norme évoque dans ce livre, avec une franchise et un humour qui n'appartiennent qu'à lui, les souvenirs de son enfance pas toujours facile, son inadaptation à l'école comme à la politique, ses jobs étonnants à l'Expo de 1958 ou comme figurant dans le Boléro de Béjart et, bien sûr, sa carrière de journaliste balisée de savoureuses anecdotes. Ce trublion du journalisme belge révèle les dessous de ses reportages au sujets souvent tabous, ses rencontres exceptionnelles et ses émissions cultes telles que " Les travaux inutiles " composé comme des scénarios et déguisements à l'appui, " Les pieds dans le plat " ou encore " Questions à la Une " . De sa rencontre fortuite à trois ans avec Winston Churchill à sa passion sans cesse renouvelée pour le journalisme et la peinture, Jean-Claude Defossé raconte dans ce livre l'histoire d'une vie qui se confond avec l'actualité des huit dernières décennies.