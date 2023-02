Easy Iran. Les meilleures recettes de mon pays tout en images

La cuisine iranienne est une cuisine riche et diverse, chaque région ayant ses propres plats et traditions mais elle est aussi l'une des cuisines les plus anciennes au monde. Golan Nasseri nous fait découvrir la culture gastronomique de son pays et ses meilleures recettes. Découvrez une cuisine alliant raffinement et saveurs subtiles. Riz, pains, torshi, sabzi, soupes, koukous, khoresht... Des recettes délicieuses, toutes les bases, des infos sur les ingrédients et les ustensiles, des astuces et des dizaines de photos en pas à pas. Cuisiner iranien c'est easy !