Edouard Manet

Dans les allées des musées d'Orsay ou du Louvre, qui ne s'est jamais déjà arrêté devant un des sublimes tableaux de Manet ? Peintre du monde en mouvement - et de la vie parisienne en particulier, Edgar Degas ne laissait rien au hasard de l'improvisation. Son art, accordant la part belle au réalisme, lui fit faire cause commune avec les Impressionnistes. Redécouvrez les plus belles oeuvres de ce peintre impressionniste : ses huiles, ses pastels, ses sculptures, et bien sûr ses danseuses.