Gâteaux kids. 40 recettes ultra-simples pour faire la fête ! + 10 maquillages rigolos pour les petits

40 recettes ultra-simples pour un effet wahou ! Non, cuisiner une pièce-montée en 4 heures pour l'anniversaire du petit dernier n'est pas obligatoire. Non, vous n'êtes pas un mauvais parent. Oui, vous êtes humain (et vous avez un peu la flemme, aussi). D'ailleurs savez-vous que vous pourriez faire des merveilles avec un simple gâteau au yaourt ? Papillon arc-en-ciel, poisson rouge aux écailles fruitées, bateau pirate au chocolat... Voici tous les secrets pour réaliser des gâteaux qui en jettent sans se prendre la tête : on vous le promet, les kids vont être bluffés et en redemander ! Et pour amuser la galerie, retrouvez dans cette éditions augmentée 10 modèles de maquillages détaillés en pas-à-pas : lion, requin, papillon ou fée des bois, de quoi transformer chaque anniversaire en défilé de créatures plus ou moins enchantées !