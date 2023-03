Gigantosaurus : L'épreuve du labyrinthe

Tiny, Rocky, Bill et Mazu doivent résoudre le fameux labyrinthe de Crétacia. Ils se souviennent de ce que leur avait dit leur vieille amie Ayati : "Pour en sortir, il vous faudra maîtriser les 4 éléments de la nature : la terre, l'eau, l'air et le feu" . Les quatre amis se lancent dans l'aventure... Parviendront-ils à résoudre cette terrible épreuve et que vont-ils y découvrir ?