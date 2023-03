She-Hulk. Verte et célibataire. Marvel Super-héroïnes. Tome 3

Elle a la pêche, elle est intelligente, elle est célibataire et elle est verte ! Miss Hulk vit sa meilleure vie au Manoir des Avengers, entre les soirées clubbing entre super-héros et un petit sauvetage d'univers de temps en temps. Mais Jennifer Walters a aussi fort à faire en tant qu'avocate, car elle doit défendre des clients très... bizzares ! C'est de nouveau le printemps, et c'est l'occasion de vous proposer une nouvelle collection de sagas cultissimes à petit prix ! Cette fois, nous avons choisi de mettre les héroïnes Marvel à l'honneur au travers de six albums. Une autre femme exceptionnelle pour ce troisième tome : la sensationnelle Miss Hulk. Retrouvez les épisodes qui ont largement inspiré la série sur Disney+.