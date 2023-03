Un amour suspendu

Ils ne se connaissent pas. Ils ne se sont jamais vus. Elle, vexée et affligée par le manque d'investissement de son compagnon dans leur vie de couple, vient de mettre fin brutalement à leur histoire. Lui, se reprochant d'être froid et de manquer de sensibilité, craint plus que tout de ne jamais parvenir à tomber amoureux. Les désarrois de nos deux héros vont se rencontrer le long d'une plage. Côte à côte, au cours de la longue promenade en huis clos qu'ils entament, ils vont imaginer une nouvelle vie ensemble pour tordre le cou à la précédente. Tout le long, sans jamais se toucher ni même connaître leurs prénoms respectifs, ils donneront libre cours à leur imagination et vivrons une histoire de couple inventée de toutes pièces. Une histoire bien remplie qui ne manquera pas de rebondissements. Mais où peut-il mener ce jeu de dupes ? Pourront-ils passer de la fiction à la réalité ?