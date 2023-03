Cévennes, les plus belles randonnées. 2e édition

Une sélection parmi les plus belles randonnées dans un territoire préservé et authentique, à l'identité marquée. Sans oublier les étapes cévenoles du Stevenson ! Les Cévennes, à cheval sur les départements de l'Ardèche, du Gard, de l'Hérault et de la Lozère, constituent un terrain de jeu idéal pour les amoureux de la randonnée. Pour beaucoup, les Cévennes représentent des espaces sauvages où l'homme aurait abandonné le pas à la nature. En réalité, il n'en est rien et vous le découvrirez pas à pas au fil de vos randonnées, car le caractère exceptionnel de ce territoire nécessite un regard curieux et attentif pour en découvrir toutes les richesses. Ce guide en permet l'approche à travers des boucles classiques ou plus intimes qui vous entraîneront du sommet du mont Lozère aux forêts profondes du Lingas, du mas de la Barque aux surprenantes vallées cévenoles, d'Anduze à Ganges ou Alès dans sa partie méditerranéenne, le tout baigné par les eaux du Tarn, de l'Hérault, du Vidourle et des Gardons qui prennent naissance en ses flancs. Une sélection de 35 itinéraires concoctés, enrichie de la partie cévenole du chemin de Stevenson, par un amoureux des Cévennes qu'il arpente depuis des dizaines d'années.