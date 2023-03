"Mercedes n'évoquait jamais son adolescence. Sa vie n'avait commencé que lorsque son fils était venu au monde. C'était avec l'enfant qu'était née la mère". Mercedes n'avait pas seize ans lorsqu'elle a fui l'Espagne pour s'installer en France avec Iberio, son fils encore nourrisson. Dix-huit ans plus tard, gardienne d'un immeuble cossu à Paris, Mercedes considère avec autant d'amour que d'exigence et même d'effroi son enfant qui devient un homme. Elle n'en a pas encore conscience, mais désormais s'ouvre devant elle une autre vie. Et Mercedes, la beauté mystérieuse, la distante et hiératique concierge, accepte de poser pour Ezra Goldweiser, le peintre célèbre du dernier étage... Dans cet immeuble où la vie tourne autour de Mercedes, alors qu'elle-même ne regarde que son fils, il y a de la passion, du désir, du cynisme, de la jalousie, de l'amour, du désespoir. L'humain dans ses nuances et ses excès. Très bien mené et élégant. C'est du bel ouvrage, accessible et fin. Claude Maine, Ouest France.