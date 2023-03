Ernest et Célestine : Un caprice de Célestine

Célestine se montre capricieuse. Elle voudrait qu’Ernest se déguise. Et il n’aura pas le choix : il sera nounou et promènera Célestine dans le jardin. Le gros ours est réticent, il craint le regard moqueur des voisins. Et cela ne manque pas ! Les deux amis rentrent donc à la maison. La petite souris continue cependant à jouer : Ernest sera le Grand Méchant Loup ! Mais prise à son propre jeu, Célestine se met à avoir peur… Un livre sensible, des dialogues tissés d’humanité, un des tout beaux albums de Gabrielle Vincent évoquant la quête de protection et la peur de la disparition.