15 cas cliniques en psychopathologie du traumatisme

La capacité du traumatisme psychique à transformer radicalement un individu dans son équilibre somato-psychique, ses croyances, son identité, ses relations à autrui, interroge fondamentalement la question de la vulnérabilité psychique et du sens que revêt pour chacun l'expérience traumatique. Basée sur plusieurs années d'expérience clinique et de recherche dans le champ du psychotraumatisme, cette 2èmeédition présente de nombreux cas qui illustrent plusieurs dimensions cliniques et psychopathologiques fondamentales du traumatisme psychique dans des contextes cliniques divers (accidents, agressions, catastrophes, guerres, deuils traumatiques, traumatismes médicaux, harcèlement sexuel, traumas extrêmes, exil...).