Les 10 chefs-d'oeuvre du Louvre racontés aux enfants

10 célèbres tableaux et sculptures du Louvre présentés en deux temps : présentation générale (histoire de sa création et de sa réalisation, le descriptif de l'oeuvre et un résumé de la vie de son créateur, etc.) et une photo de l'oeuvre accompagnée de repères et d'anecdotes. approfondissement de la description de l'oeuvre pour une visite guidée à distance : zooms sur les détails importants, drôles ou étonnants à ne pas manquer, des infos complémentaires sur les techniques utilisées, des anecdotes, une BD sur un détail historique concernant cette oeuvre. Les 10 oeuvres d'art sont : La Joconde, Le Sacre de l'empereur, La Victoire de Samothrace, Le Serment des Horaces, Le Grand Sphinx de Tanis, Les Noces de Cana, Le Radeau de la Méduse, Le scribe accroupi, La Pyramide du Louvre, La liberté guidant le peuple.