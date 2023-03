Les Lance-Rêves Tome 2 : Les origines de Terra Umbra

Alors qu'elle s'attelle à contrer les Brise-Rêves qui s'évissent dans son village natal, la jeune Lance-Rêves Sophie Dandelion est embarquée dans une mission à Terra Umbra, le repaire de ses ennemis. Là-bas, Sophie devra compter sur ses amis pour surmonter la cruauté des Brise-Rêves et les empêcher d'accomplir leur sombre dessein : détruire à jamais les rêves des enfants. Mais, pour Sophie, le plus difficile ne sera-t-il pas en réalité de vaincre ses propres doutes et ses peurs ?