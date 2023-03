Français 1er. Epreuves écrites

L'écrit de français au baccalauréat en Première exige des connaissances, de la méthode et de l'entraînement. Or, les lycéens ne savent pas toujours comment réviser l'écrit, quel exercice faire, quelle démarche adopter. "C'est en écrivant qu'on devient écriveron" nous dit Raymond Queneau. Ainsi, cet ouvrage propose d'accompagner les lycéens dans leurs révisions pendant un mois, afin de consolider leurs connaissances, et de les faire écrire quotidiennement. Une première partie de l'ouvrage propose des fiches-repères sur : - les principaux mouvements littéraires - les procédés et les registres - Les méthodes du commentaire et de la dissertation La deuxième partie de l'ouvrage est consacrée aux entraînements écrits ; chaque semaine est consacrée à un objet d'étude : "la littérature d'idées", "le roman", "la poésie" et "le théâtre". Chaque semaine se décompose ainsi : - Jour 1 : exercices courts de révisions des notions et d'appropriation des fiches - Jour 2 : entraînement au commentaire : du repérage au plan - Jour 3 : entraînement au commentaire : du plan à la rédaction - Jour 4 : entraînement à la dissertation : de l'analyse du sujet à la construction du plan - Jour 5 : entraînement à la dissertation : du plan à la rédaction - Jour 6 : exercices pour améliorer l'écrit Deux types d'exercices vous sont proposés : - des exercices guidés, à faire crayon en main : il s'agit de repérages, d'outils méthodologiques, de propositions de plans et d'exemples afin de nourrir vos productions finales ; - des exercices à effectuer de manière plus autonome, et qui sont corrigés dans le livret final. Karine Tanneau a enseigné les lettres et le théâtre au lycée Jean Giraudoux de Châteauroux (36), avant de devenir formatrice lettres à l'INSPE Orléans-Tours, sur le centre de Châteauroux. Elle est actuellement professeure de lettres au Lycée Naval de Brest (29).