Devil's Punisher Tome 3 : Biker's Devotion

Nick a posé ses valises de nomade au club des Devil's Punisher de Los Angeles. Petit à petit, il prend une place de plus en plus importante chez les bikers. Il est très proche de Logan et d'Ava, qui vivent non loin de là. Quand ces derniers font appel à lui et au gang de motards pour venir en aide à une jeune femme qu'Ava a conduite au service des urgences où elle fait son internat, il ne se doute pas qu'il va faire une rencontre qui bouleversera sa vie.