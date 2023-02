Kid Noize Tome 3 : L'héritage de Nowera

Kid Noize, depuis qu'il est capable d'ouvrir ses propres triangles, assure encore plus grave, niveau livraison de paquets remplis de rêves, d'autant que les triangles de Maman, son employeur, se font eux plus rares... Mais ce job de livreur interdimensionnel, entre la Terre et son monde de Nowera, le satisfait de moins en moins, car le jeune homme à tête de singe rêve toujours d'une carrière de DJ. Multipliant les voyages non autorisés par Maman, Kid voit son pote canin Ray se faire enlever sous ses yeux par des créatures utilisant des triangles identiques aux siens mais de couleur rouge... Kid l'ignore, mais il va découvrir que son pouvoir n'est pas anodin. Et qu'il est le dernier espoir de son monde, mais aussi des rêves des humains, menacés par un ennemi mortel : le Talker et ses légions de corbeaux... Après avoir installé leur univers onirique et aventureux, puis en avoir révélé la part sombre, le DJ international Kid Noize, Lapuss' et Otocto font feu de tous leurs talents pour ce grand final !