Et si j'écrivais ? ou le DIY littéraire

Ce petit livre s'adresse à tous ceux qui souhaitent se lancer dans l'aventure de l'écriture. Il propose 52 écritures créatives variées, concernant différents genres littéraires : la poésie, le théâtre, le roman et le récit, la lettre, l'écriture de soi. Chaque activité est accompagnée d'un guide d'écriture, d'encarts d'histoire littéraire ou d'histoire de l'art, de citations d'auteur, d'un lexique, d'extraits d'oeuvres du XVII° au XXI° siècle. Cet ouvrage consiste à mettre celle ou celui qui désire écrire en situation de découvrir par elle-même ou lui-même la nécessité et le plaisir de l'écriture. Il permettra, en tenant compte des enjeux de l'acte d'écrire qui a à faire avec le désir, le travail, le destinataire absent, le moi, la réception, le brouillon, la contrainte ; d'atteindre la jouissance et la liberté. Ecrire est une aventure, une conquête, un possible ! Nadia Gilard est poète, agrégée de Lettres Modernes, enseignante en lycée et auteur de manuels scolaires, d'ouvrages pédagogiques, elle fait partie du comité de lecture Poésie au CNL Paris.