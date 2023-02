Police et société en France

La police n'est plus cet objet mystérieux raconté par les anciens "grands ? ics" et mis en scène par le cinéma, mais un vaste domaine de recherche où se croisent de nouvelles méthodes empiriques (qualitatives et quantita-tives) et de nouvelles approches théoriques (analyse du lien entre police et politique, des ressorts de la con ? ance du public, etc.). Synthèse des travaux les plus récents, cet ouvrage s'intéresse au regard que la société française porte sur l'institution policière. Il propose de dépasser les postures antagonistes a ? n d'éclairer le rôle et la place de la police, qu'elle soit locale ou nationale, civile ou militaire, publique ou privée. Il montre les ambiguïtés de son travail dans les espaces les plus con ? ictuels, les banlieues pauvres. Plus largement, il témoigne de ses transformations sous le triple effet de la diffusion du nouveau management public, de la privatisation de la sécurité et des régulations qui émergent dans des sociétés en proie à de fortes tensions.