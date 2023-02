Le guide des correspondances magiques. Pierres, plantes, planètes, sabbats, chakras, nombres

Anne-Sophie Casper - Pandora Hearts - Noémie Myara - Laure Vallée Correspondances magiques liées au temps, aux forces de l'univers ou bien à celles de la nature... Retrouvez dans cet ouvrage l'ensemble des analogies indispensables pour pratiquer la sorcellerie et élaborer rituels, sorts et sortilèges, célébrations de rites et de sabbats. Conçu de manière ludique et pratique, ce guide vous permettra de sélectionner les pierres, plantes, jours et autres correspondances en fonction du domaine de votre choix (abondance, chance, protection, confiance en soi, créativité, communication, etc.). N'attendez plus et percez le mystère des correspondances magiques pour perfectionner votre pratique !