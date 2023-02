Le Roi Louve Tome 2 : L'envol de Trycia

Dans un monde où les jeunes loups peuvent changer de sexe avant de choisir leur identité définitive, Petigré, héritier du trône, a décidé de rester louve. Une décision qu'elle a assortie, par soif d'aventure, d'une chasse au trésor avec une bande composée de Rum, son amoureux humain, du Tometeux, un lutin facétieux et d'un Sanzame, un zombie dévoué. Poursuivi·e par les sbires de Kourgane, qui veut lui ravir le trône, Petigré va se trouver piégé·e lors d'une terrible avalanche, puis dans un mystérieux domaine caché au coeur de la montagne... De quoi peut-être réveiller son Sanzame... Pendant ce temps, les humaines, devenues ovipares et forcées de donner à chaque lune deux de leurs oeufs aux loups en gage de paix, décident de leur tendre un piège sous l'égide de la Générale Trycia. Un coup d'éclat qui pourrait bien faire de l'ombre à sa maîtresse l'Impératrice, jalouse de ses pouvoirs et de ses secrets, dont certains concernent la bande de Petigré... Emilie Alibert et Denis Lapière réinventent la teen fantasy avec Le Roi Louve, une histoire d'amour, d'aventures et de complots qui prend les jeunes lecteurs pour ce qu'ils sont : des amateurs exigeants !