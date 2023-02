Le Petit Boris illustré. Boris Lehman par lui-même

Pour la première fois, un livre qui cerne au plus près la figure presque légendaire du cinéaste belge Boris Lehman. Ici, aucune analyse de films, aucune critique. Il s'agit plutôt d'un livre d'artiste , portrait de Boris par lui-même, qui se présente sous forme de fragments savamment agencés, mêlant dessins, photos, poèmes et documents divers. "Définir l'ar t de Boris Lehman est un jeu compliqué. Il n'est pourtant pas seul en son genre. Inclassable, on l'a souvent répété, au fond pour s'en débarrasser. Tour à tour limpide, étrange, surréaliste, hermétique, fantastique . On pourrait dire : un touche-à-tout. Il a navigué entre le ready-made et l'Oulipo, circulé entre l'art brut, l'appropriation et l'arte povera. En tout cas, un art de l'accumulation et de la sédimentation". léopold blum, Avant-propos. Avec cet air débonnaire qu'on lui connaît, ce personnage, essentiellement marcheur, affublé de casquettes, de sacs et d'appareils photos... on le retrouvera tout entier, multiplié à l'infini, comme dans un jeu de miroirs, dans ce livre-somme, véritable encyclopédie qui ramasse, sur plus d'un demi-siècle, quelques morceaux épars de sa vie.