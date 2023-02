La démocratie bousculée. Des élections et des crises

Comment savoir ce que veulent vraiment les Français ?? Quels sujets souhaitent-¬ils voir mis sur le devant de la scène ?? Quelles politiques publiques désirent-ils voir mises en oeuvre ?? Pendant longtemps, seules les élections permettaient de répondre à cette question. Les citoyens votaient pour un parti et son programme. Mais à bien des égards, la donne a changé. Pour plusieurs raisons, les élections sont devenues des indicateurs imparfaits. Qui, en effet, est en mesure de nous dire, au vu des seuls résultats de la séquence électorale du printemps 2022, quelles sont réellement les attentes des Français ?? C'est cette "? illisibilité du paysage politique ? " que ce livre propose de décrypter, en analysant comment les Français se positionnent sur quatre thématiques de politiques publiques majeures ? : l'écologie, les questions économiques et sociales, les questions démocratiques et les questions sociétales. Antoine Bristielle est professeur agrégé de sciences sociales, chercheur en science politique au laboratoire Pacte, Sciences Po Grenoble, et expert associé à la Fondation Jean-Jaurès. Il a également publié, chez le même éditeur, A qui se fier ??