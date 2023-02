Comment confectionner un sac ? Les bases de la couture des sacs

Le rêve de toutes couturières est de connaître l'ensemble des bases et les nombreuses astuces pour confectionner son propre sac. Il est vrai que les pièces constituant un sac sont multiples et pas toujours faciles à assembler. Vous allez enfin tout savoir sur les tissus à privilégier, le matériel indispensable, l'utilisation de votre machine à coudre, les techniques de couture, les finitions à la main avec en prime, 11 modèles d'application pour démarrer illico presto après la lecture de l'ouvrage. Plusieurs pages sont également consacrées aux fermetures à glissière, avec leurs spécificités et leur pose, le tout en photos pas à pas.