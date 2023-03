Montessori par Nathan - Lettres rugueuses

Lettres rugueuses se composent de 26 lettres de l'alphabet en bois qui permettent d'apprendre à associer tracé et son des lettres. Un parcours pédagogique pensé dans une progressivité des apprentissages pour aborder l'écriture et la lecture avec la pédagogie Montessori. Connaître le tracé correspondant aux sons (graphèmes) L'enfant trace et ressent avec les doigts le parcours de la lettre, dont l'adulte lui donne le son. Il mémorise ainsi le son et la forme des lettres en activant mémoires kinesthésique, visuelle et auditive. Il reproduit le geste autant de fois qu'il veut. Les lettres sont positionnées au centre de la plaque pour être utilisées aussi bien par un enfant droitier que par un enfant gaucher. Les consonnes sont sur fond bleu, les voyelles sur fond rouge. Un parcours pédagogique pensé dans une progressivité des apprentissages pour aborder l'écriture et la lecture avec la pédagogie Montessori. Un matériel riche et de grande qualité favorisant l'autonomie, la motivation et le plaisir d'apprendre de l'enfant ! Une approche sensorielle pour exercer la conscience phonémique, développer l'apprentissage du code grapho-phonémique puis favoriser les premiers essais d'écriture. Une entrée sereine dans la pédagogie Montessori : l'enseignant(e) est guidé(e) à chaque étape du parcours par un cheminement précis, détaillé dans les livrets pédagogiques. Tous les matériels proposés utilisent une même police d'écriture cursive, plébiscitée par les enseignant(e)s : Belle allure.