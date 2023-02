Lorsque son grand-père décède, Camille est dévastée. C'est lui qui l'a élevée, lui qui l'a entourée d'amour. C'est auprès de lui qu'elle avait les souvenirs les plus heureux. Les plus malheureux aussi... Parce que c'est dans la maison qui a abrité son enfance qu'elle a connu son premier amour, Aymeric. Et sa première trahison. Alors qu'elle y retourne pour faire le tri dans ses affaires et faire le point sur sa vie, elle tombe nez à nez avec le voisin de son grand-père. Aymeric. L'homme dont elle ne veut plus entendre parler. L'homme qui lui a fait tant de mal. L'homme qu'elle n'a jamais pu oublier. Mais Aymeric n'est plus le même. Cet ex-taulard veut reprendre sa vie en main. Il a tout perdu à cause d'une erreur de jeunesse, et il refuse de courir le risque de retourner en prison. Mais elle est là. Camille. La femme qu'il a aimée à la folie, qu'il a haïe aussi. La femme qu'il a trahie. La femme qu'il n'a jamais pu oublier. Entre la haine et l'amour, il n'y a qu'un pas...